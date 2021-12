Ecco chi è Sergio Rubini – Età – Carriera e Vita privata dell’attore

Sergio Rubini è un noto attore, regista e sceneggiatore, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera.

L’attore è nato in provincia di Bari, a Grumo Appula, il 21 dicembre 1959. Da ragazzo, dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico Federico II di Altamura si trasferì a Roma per frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica, ma la abbandonò dopo due anni.

Appassionato di teatro Sergio Rubini collaborò con noti registi come Enzo Siciliano, Gabriele Lavia, Antonio Calenda e altri ancora, intanto lavorava anche in radio. Fece poi il suo debutto al cinema nel 1985 con il film Figlio mio, infinitamente caro…, recitò poi nei film Desiderando Giulia, Il caso Moro e Intervista.

L’attore ottenne il suo primo ruolo da protagonista nel 1987 nel film Il grande Blek. Due anni dopo iniziò a lavorare con lo sceneggiatore Umberto Marino. Nel 1990 inizia a lavorare anche come regista nel film La stazione che gli fece conquistare la vittoria come miglior film alla Settimana internazionale della critica al Festival di Venezia, due David di Donatello e altri riconoscimenti come miglior regista esordiente e miglior attrice protagonista.

Intanto, Sergio Rubini continuava a lavorare anche come attore in film come Al lupo al lupo, Il talento di Mr. Ripley, Una pura formalità, La passione di Cristo e altri ancora. Inizia anche ad insegnare recitazione all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Nel 2020 ha lavorato nei panni di regista al film I fratelli De Filippo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è convolato a nozze nel 1991 con l’attrice Margherita Buy, il matrimonio giunse però al capolinea dopo soli due anni. In passato è stato legato sentimentalmente ad Asia Argento, oggi è fidanzato con la sceneggiatrice Carla Cavalluzzi.

Sergio Rubini è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi lunedì 13 dicembre su Rai Uno.

Sara Fonte

