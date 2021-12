Ecco chi è Chiara Francini – Età – Carriera e Vita privata dell’attrice

Chiara Francini è una nota attrice, scrittrice e conduttrice, tanti i successi conquistati nel corso della sua carriera. Al momento veste i panni di giurata a Drag race Italia, programma condotto da Tommaso Zorzi su Discovery.

L’attrice è nata il 20 dicembre 1979 a Firenze, da ragazza ha conseguito il diploma al liceo Dante Alighieri. È stato dopo che ha conseguito la laurea che si è appassionata al teatro e alla recitazione, iniziò infatti a studiare al teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino.

Dopo aver lavorato per un po’ a teatro Chiara Francini è approdata in televisione nei programmi Bla Bla e Stracult. Nel 2007 ha recitato nella serie tv Rai Gente di Mare 2, l’abbiamo vista al cinema in film come Una moglie bellissima e altri ancora.

L’attrice nel 2010 ha recitato nei film Tutti pazzi per amore e Maschi contro femmine, l’anno successivo ha fatto anche parte del sequel Femmine contro maschi. Insieme a Belen Rodriguez e Paolo Ruffini ha condotto Colorado nel 2011, ha poi recitato su Rai Uno nella fiction Non dirlo al mio capo.

Tra le passioni di Chiara Francini anche la scrittura, ha pubblicato il suo primo libro nel 2017 ‘Non parlare con la bocca piena’, nel 2018 è uscito ”Mia madre non lo deve sapere’, l’anno successivo ha pubblicato ‘Un anno felice’ e nel 2020 ‘Il cielo stellato fa le fusa’. Collabora anche con La Stampa come editorialista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è fidanzata da oltre quindici anni con l’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist. In una passata intervista ha rivelato che stanno provando a metter su famiglia.

Chiara Francini sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 14 dicembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

