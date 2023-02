L’Eredità 25 febbraio 2023, alla ghigliottina della puntata numero 5000 Leo non ndovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 25 febbraio 2023 – è giunto al gioco finale de L’Eredità (in una puntata speciale: parliamo della puntata numero 5000 del programma) Leo, alla sua prima da campione.

Alla ghigliottina, il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 50.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Viaggio

Signora

Banca

Fidanzata

Campione.

Dopo il classico tempo di riflessione, il campione ha scritto la sua parola sul cartoncino: Prelievo, spinto a scrivere questa parola da Banca e Campione (Prelievo a Campione, associazione in realtà un po’ forzata).

Ma non era Prelievo la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Italia.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Viaggio in Italia: “Opera di Goethe ma anche film di Rossellini”.

Signora Italia “celebre personaggio di Giorgio Panariello”, che sarà poco dopo tra i giudici di Tale e Quale.

Banca d’Italia, “dove potrai andare a fare un Prelievo” (ironizza così Insinna, basandosi sulla parola scelta dal neo-campione).

Fidanzata d’Italia: Maria Ester Beomonte, in arte Maria Denis, cui è stata dedicata anche una serie tv”.

Campione d’Italia, la squadra che vince il titolo ma anche la cittadina in provincia di Como.