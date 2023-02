Chi è Fredric Lundqvist, fidanzato di Chiara Francini? Curiosità sulla loro lunga relazione

Chi è il fidanzato di Chiara Francini? Conduttrice, attrice e scrittrice (nell’ordine che preferite) Chiara Francini è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Cosa sappiamo di Fredric Lundqvist, compagno di lungo corso?

Chiara Francini è una conduttrice, attrice e scrittrice, con tanti successi conquistati nel corso della sua carriera (non ultimo la co-conduzione della penultima puntata di Sanremo 2023).

Nata il 20 dicembre del 1979 a Firenze, sin da giovanissima Chiara Francini sognava di farsi spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo e dopo aver conseguito la laurea in Lettere all’Università degli Studi di Firenze, ha iniziato a studiare recitazione al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino.

Di lì in poi una carriera sfolgorante tra teatro, libri, piccolo e grande schermo (sul piccolo schermo sia come attrice che come conduttrice).

Ma se volete saperne di più, abbiamo dedicato alla Francini un post ad hoc – in questa sede vogliamo parlare della vita privata della donna, sebbene per quanto riguarda la sua vita privata non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei dal momento che è sempre stata molto riservata.

Chi è Fredric Lundqvist, fidanzato di Chiara Francini? Da quanto stanno assieme?

Sappiamo però che Chiara Francini è in una lunga ed importante storia d’amore con l’ex calciatore svedese Fredric Lundqvist.

Nato a Lulea il 3 agosto del 1976, Lundqvist ha giocato tutta la sua carriera in patria. E nonostante nel Bel Paese si sia molto appassionati al gioco del pallone, non è esattamente famosissimo. Alto 180 centimetri, Lundqvist vanta cinque presenze con la nazionale svedese, prima del ritiro avvenuto nel 2006 (a soli 30 anni, a causa di problemi continui con il tendine d’Achille) che lo ha portato a reinventarsi come imprenditore (è titolare di un’impresa di servizi per la sicurezza).

Nel gennaio del 2023, complice la presenza sanremese della Francini, Chi ha paparazzato i due per le strade di Roma.

Nonostante stiano assieme da ben 17 anni (!) le immagini li mostrano innamoratissimi.

Ed innamoratissima sembra la Francini, in una delle sue dichiarazioni circa il suo Fredric: “È un uomo ironico, ma anche silenzioso, molto attento. E ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire. Tutti i giorni mi sento una principessa”.

In un’intervista a Vanity Fair, poi, l’attrice fiorentina aveva raccontato come siano costretti a fare spola tra Italia e Svezia, per poter stare vicini alle rispettive famiglie.

E circa il rapporto tra le coperte, immancabile una battuta: “Dopo 17 anni con lo stesso uomo, ormai si tro**a davvero poco”.

Di norma, in questi chi è di coppia, scriviamo nel titolo “i due hanno figli?” – in questa occasione c’è parso inutile aggiungerlo, giacché in moltissimi avranno visto la Francini sul palco parlare della sinora non avvenuta maternità, in un monologo rivolto al figlio non avuto:

“E io già lo so, bambino, tu mi porterai via tutta la creatività, tutta la luce, ci sarai soltanto tu al centro della scena e io sarò una semplice comparsa. E poi diventerò grande, diventerò vecchia, io non potrò più far finta che il tempo non stia passando perché ci sarai tu a ricordarmi in ogni momento che la mia gioventù è finita, e io penso e che mi farai così felice che poi non mi farai mai così felice. Perché così che vanno le cose della vita, non sono mai come te le aspettavi. E io ti aspetto e ti desidero così tanto che sarai per forza una delusione. Ma come parlo? Ma che mamma sono? No ancora non sono una mamma. Ma quanto mi è costato diventare come sono, e quanto costerà a te. E in mezzo a tutto questo bisogno di arrivare, in mezzo a questo amore a questa vita io, io, forse non so più dove metterti. O forse penso che sei tu che non vuoi venire da me perché pensi che io mi sia dimenticata di te, che io mi sia dimenticata della vita. Ma io volevo soltanto essere brava, Io volevo soltanto essere preparata, volevo soltanto che tu fossi fiero di me anche se ancora non ci sei. Forse perché ci sei sempre stato”.

Qualora non l’abbiate vista, vi proponiamo il video di seguito

(Articolo scritto l’1 luglio 2021 da Sara Fonte. Ampliato, aggiornato e ripubblicato il 26 febbraio 2023)