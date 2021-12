Ecco chi è Vittoria Belvedere – Età – Carriera e Vita privata dell’attrice

Vittoria Belvedere è una nota attrice, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera con i vari ruoli interpretati sia al cinema che in televisione.

L’attrice è nata il 17 gennaio 1972 a Vibo Valentia, si è poi trasferita insieme alla sua famiglia a Vimercate quando era ancora una neonata. Si è avvicinata al mondo della moda quando era giovanissima, aveva solamente tredici anni quando ha iniziato a fare la modella.

All’età di 18 anni ha poi iniziato una carriera nel mondo della recitazione. Fece il suo esordio sul piccolo schermo nel 1992 recitando in varie miniserie come Piazza di Spagna, Delitti privati, La famiglia Ricordi e Il ritorno di Sandokan. Nel 1992 debuttò anche al cinema nei film In camera mia e Oro.

L’anno successivo Vittoria Belvedere ha recitato nei panni di protagonista nel film Graffiante desiderio. Sul grande schermo l’abbiamo poi vista in altri noti film come Ritorno a Parigi, Passaggio per il paradiso, La spiaggia, Si fa presto a dire amore e La lettera.

Ha recitato in molte altre fiction di successo come Lui e lei, Le ragazze di piazza di Spagna, Senso di Colpa, L’uomo che piaceva alle donne – Bel Ami, L’amore ti dà un nome, Il bambino sull’acqua, Giovanni Paolo II, Il mio amico Babbo Natale, L’uomo che guardava al futuro, Angeli e diamanti, Un caso di coscienza 5 e molte altre ancora. Vittoria Belvedere ha affiancato Pippo Baudo, insieme a Manuela Arcuri, nella conduzione del Festival di Sanremo nel 2002. Nel 2011 l’abbiamo invece vista nei panni di concorrente a Ballando con le Stelle. Cinque anni dopo ha fatto parte del cast di Tale e Quale Show. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1999 è convolata a nozze con l’organizzatore di eventi Vasco Valerio. Dal loro amore sono nati tre figli, Lorenzo, Niccolò ed Emma. Vittoria Belvedere sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, su Rai Uno. Sara Fonte

