Cotto e Mangiato ricetta del 15 dicembre 2021: risotto zucca e castagne

Cosa avrà in servo per noi oggi la simpatica Tessa Gelisio? Nella sua cucina per la rubrica di cotto e Mangiato ci prepara una gustosa e sana ricetta. Si tratta del risotto zucca e castagne.

La ricetta

Per la ricetta, devi procurarti questi ingredienti:

Cipolla

Salvia

Olio EVO

300 grammi di zucca

Bordo vegetale

300 ml di acqua

100 ml di vino rosso

Rosmarino

Alloro

Sale

300 grammi di Castagne

200 grammi di risotto

50 grammi di formaggio grattugiato

Amaretti

Procedimento

In una pentola metti a soffriggere olio Salvia e cipolla. Aggiungi la zucca a dadini e cuoci, allungando all’occorrenza con del brodo. Intanto da parte in una pentola, lessa le castagne accompagnate da Alloro, sale e Rosmarino, e sfumate con con vino rosso. e quando saranno pronte filtra la maggior parte dell’acqua e mixa le castagne per ottenere una crema. Quando la zucca sarà cotta mixa anch’essa per ottenere una vellutata. Ora sei pronto per fare il riso. Tosta il riso e allunga dove necessario con il brodo. Fai cuocere poi aggiungi il formaggio grattugiato. A due terzi della cottura aggiungi la zucca dunque fai cuocere fino alla fine. Impiatta, aggiungendo qua e là qualche ciuffo di crema di castagne e decorando con amaretti sbriciolati a piacere.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui