Ginevra Pisani e l’addio della professoressa a L’Eredità: quali sono i motivi?

Prima era stato Flavio Insinna ad utilizzare parole al miele per comunicare la separazione professionale con Ginevra Pisani, nota agli spettatori dell’Eredità nel ruolo di una delle Professoresse del fortunato quiz show in onda su Rai 1.

Poi è stata la stessa Pisani a pubblicare un messaggio su Instagram per confermare il suo addio all’Eredità. Cosa è successo? Perché l’apprezzata Professoressa ha preso questa decisione?

Alla base non c’è nessuno screzio, come hanno ben precisato sia Flavio Insinna che Ginevra Pisani. Semplicemente, la 23enne napoletana – che il pubblico ha cominciato a conoscere come corteggiatrice di Claudio D’Angelo nella trasmissione Uomini e Donne – ha scelto di lanciarsi in una nuova avventura professionale.

Ginevra Pisani sarà infatti impegnata in una tournée teatrale con “La Concessione del Telefono”, uno dei capolavori dell’indimenticabile Andrea Camilleri.

Va precisato che Flavio Insinna ha parlato di un arrivederci, pertanto non è da escludere che in futuro la Pisani possa tornare a ricoprire il ruolo della Professoressa nel quiz show. Intanto il programma “L’Eredità” ha già trovato chi sostituirà Ginevra Pisani: si tratta di Andrea Cerelli, presentato proprio da Insinna come il “primo Professore dell’Eredità, e che Professore!”.

“Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno – ha scritto Ginevra Pisani su Instagram – Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui