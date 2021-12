L’Eredità 15 dicembre 2021, Mattia non indovina la parola alla Ghigliottina

Nella puntata di questa sera 15 dicembre 2021 de L’Eredità, Mattia è il nuovo campione che è giunto al gioco finale della Ghigliottina.

Il giovane campione è giunto con un montepremi di 150 ooo euro, che a seguito ad alcuni dimezzamenti, si è trovato a concorrere per un bottino da 18. 750 euro.

Queste sono le cinque parole scelte dagli autori per indovinare la parola misteriosa:

Pirandello

Ottenere

Carta di credito

Esame

Am

Dopo lo scadere del tempo, Mattia ha scelto la parola Parte, che ha collegato con Pirandello e Ottenere una parte da recitare a teatro. Poi ha collegato Am preché il tempo è suddiviso in Am e Pm. E’ però evidente che altre parole sono apparse un po’ troppo forzate.

Infatti, la parola misteriosa scelta dagli autori non era Parte, ma Patente

Ecco le spiegazioni del padrone di casa Flavio Insinna:

Chi ti ha dato la patente? Capolavoro teatrale di Luigi Pirandello con il signor Chiachiaro e le sue avventure.

Ottenere la patente dopo l’Esame di teoria e pratica

Carta di credito perché la nuova patente è plastificata ed è in formato detto “carta di credito”.

E infine la patente Am è il cosiddetto “patentino” che si consegue dai 14 anni che permette di guidare ciclomotori a due e tre ruote e quadricicli leggeri

