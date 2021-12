Sanremo 2022, chi sono i tre qualificati da Sanremo Giovani?

Ecco chi sono i tre qualificati di Sanremo Giovani che andranno a concorrere con i Big di Sanremo 2022

Questa sera su Rai 1 sono stati qualificati i tre artisti di Sanremo Giovani che andranno ad esibirsi assieme ai Big del Festival di Sanremo 2022. Hanno gareggiato tutti 22 candidati e alla fine hanno vinto: Yuman, Tananai e Matteo Romano.

Yuman concorrerà con il brano Ora e qui. E’ nato nel 1995, ha origini capoverdiane si appassiona alla musica nel 2018, pubblicando il suo primo inedito Twelve. Nel 2020 si inserisce su You tube tra le proposte dell’anno e riscuote un notevole seguito anche all’estero con il brano IAM.

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, che significa “piccola peste” come lo chiamava il nonno. Quest’anno concorrerà con i Big con un brano dal titolo piuttosto discutibile “Sesso occasionale”. Nasce a Cologno Monzese nel 1995, si appassiona alla musica e approda nel panorama indie con il progetto “Not for Us”. Ha pubblicato i suoi primi inediti Calcutta e Volersi male. Nel gennaio 2020 ha inciso il suo primo EP, Piccoli boati, mentre recentemente è entrato nel nuovo album di Fedez, Disumano, nel brano Le madri degli altri.

Infine, Matteo Romano che gareggerà con un brano dal titolo “Virale”. Durante la serata di questa sera, si è presentato con l’inedito Testa o croce, che lo ha fatto arrivare terzo. Romano ha iniziato ad appassionarsi di musica da piccolo, suonando le prime percussioni, la chitarra e il piano forte fino ad arrivare al canto. Nel 2018 e 2019 prende parte al concorso “Netx Talent”, nel quale vince come migliore interprete. L’anno scorso ha pubblicato l’inedito dal titolo “Concedimi”, certificato doppio platino. Ha un grande seguito su Tik Tok.

