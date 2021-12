Ecco chi è Donatella Moretti – Età – Carriera e Vita privata della cantante

Donatella Moretti è una famosa cantante, tanti sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga carriera.

La cantante è nata a Perugia il 17 settembre 1942. Si appassionò alla musica quando era ancora giovanissima, ma non trascurò gli studi, da ragazza conseguì infatti la laurea in Lingue. Il successo arrivò nel 1962 con la sua partecipazione al Cantagiro, nella sezione giovani, dove si aggiudicò la vittoria con la canzone L’abbraccio, un brano che non era stato ancora inciso.

Oltre a vincere la sua categoria, la cantante si classificò terza nella classifica generale, quella in cui erano compresi anche i big di quella edizione. L’anno successivo pubblicò il suo primo album, Diario di una sedicenne, nel disco era presente una delle canzone che le ha fatto conquistare maggiore successo nella sua carriera, Quando vedrete il mio caro amore.

Donatella Moretti prese parte ad altri quattro Cantagiro, nel 1967 approdò poi al Festival di Sanremo con la canzone Una ragazza. Negli anni molti famosi e stimati cantanti hanno scritto per lei varie canzoni. Tra questi: Lucio Battisti, Franco Battiato, Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, Sergio Endrigo e altri ancora.

Alla carriera di cantante negli anni Ottanta accostò anche quella di conduttrice di vari programmi radiofonici in onda su Radio Rai. Negli anni ha cambiato genere musicale, si dedicò prima alla musica per bambini e poi a quella religiosa. Il suo ultimo album è uscito a giugno del 2020, intitolato ‘2020’.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, la cantante è sempre stata molto riservata, ha sempre preferito tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori.

Donatella Moretti è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi giovedì 16 dicembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui