Chi è Emanuela Fanelli? Chi è il suo fidanzato? Cosa sappiamo della biografia e della sua vita privata

Classe 1986, Emanuela Fanelli è diventata nota al grande pubblico per aver partecipato a ‘Una pezza di Lundini’, di e con Valerio Lundini, diventando a tutti gli effetti la vice del comico capitolino.

Ma la Fanelli, a differenza di Lundini che nasce comico, nasce attrice e sin da adolescente ha recitato a teatro, per poi esordire al cinema con l’ultimo film di Claudio Caligari, ‘Non essere cattiva’.

Una serie di altri ruoli per lei, qualche premio, la radio con Lillo & Greg (per ‘610’ su Rai Radio 2) ed infine l’exploit sul secondo canale con Lundini. Un exploit tale da essere scelta come volto di ’60 sul 2′, programma volto a celebrare i sessant’anni del secondo canale della tv pubblica.

Un modo per apprezzare la gradevole ironia della Fanelli in tv, giacché è tutt’altro che certo vedremo una nuova stagione de ‘Una pezza di Lundini’, almeno per il momento, come detto dalla stessa Fanelli in un’intervista:

“Dopo tante puntate anche se dico una cavolata le persone ridono perché ti vogliono bene e hai deciso che sei “geniale”, ma non ce ne vogliamo approfittare. A breve non credo torneremo, in futuro vediamo”.

Una posizione assolutamente sensata, per non rischiare di stancare il pubblico (per quanto al momento accondiscendente).

Emanuela Fanelli è fidanzata? Dettagli sulla vita privata

Come per tutti i personaggi pubblici di successo – in molti si chiedono: Emanuela Fanelli è fidanzata?

Ebbene, dando un occhio ai social (dove ha ben 183k follower) è difficile ottenere indicazioni in merito e quindi di fatto non sappiamo se è single o fidanzata.

Circa la sua vita privata, tra le ricerche di Google possiamo trovare suggerita ‘Emanuela Fanelli malattia’.

Per quanto noto – la malattia che ha colpito Emanuela Fanelli è il cancro ed ha colpito l’attrice capitolina di riflesso, essendo stata diagnostica la terribile malattia ad alcuni dei membri della sua famiglia.

Una serie di suoi monologhi sono proprio dedicati alla dura lotta contro il cancro.

