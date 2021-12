Cotto e Mangiato, ricetta del 16 dicembre 2021: batate e broccoli al forno

Alla ricerca di un contorno facile e gustoso da replicare a casa? Ci pensa Tessa a darti la giusta alternativa, oggi propone infatti delle gustose batate e broccoli al forno. Anche se rara da trovare, questa pseudo patata con un sapore simile alla zucca, rientra spesso tra gli ingredienti usati nelle ricette della presentatrice di Cotto e Mangiato.

La ricetta

Gli ingredienti di questa ricetta sono i seguenti, ovvero:

400 grammi di batata

300 grammi di broccoli

Peperoncini

Pangrattato

5 pomodorini sott’olio

Olive

Pinoli

Olio e sale

Formaggio grattugiato

Procedimento

Per prima cosa sbuccia e taglia a fette molto sottile la batata. Mettila in una pentola e aspetta. Tagli anche i broccoli aggiungi alle batate e fai cuocere insieme al vapore. Intanto in un piatto mischia Pangrattato e peperoncino. Tagliuzza i pomodori sott’olio e le olive e metti da parte. Quando la verdura sarà pronta prendi una teglia con carta forno. Aggiungi prima le fette di batate poi sopra adagia i broccoli. Aggiungi i pezzetti di pomodori, le olive e i pinoli, in ultimo il formaggio grattugiato. Spolverare con Pangrattato e peperoncino, un filo d’olio un poi di sale e inforna a 180 gradi per una ventina di minuti. Ed ecco che la ricetta è Cotta e Mangiata.

