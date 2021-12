GF Vip 6, quanto guadagna chi vince il reality e qual è il cachet dei partecipanti?

Lo scorso 12 novembre il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha comunicato che la sesta edizione del Grande Fratello VIP, attualmente in corso, sarà in onda fino al mese di marzo 2022, diventando così l’edizione più lunga di sempre.

Anche per questo è ancora troppo presto parlare di chi potrebbero essere i papabili vincitori del GF Vip 6, anche se ovviamente i telespettatori hanno già cominciato a farsi qualche idea. Ma quanto riuscirà a guadagnare chi trionferà in questa edizione dell’ormai celebre reality show?

Il personaggio che trionferà nel programma condotto da Alfonso Signorini potrà portarsi a casa la bellezza di 100.000 euro, anche se il 50% di questa cifra verrà devoluto in beneficenza. Una cifra davvero notevole, a cui bisogna aggiungere i vari cachet destinati ad ogni concorrente.

Anche se lo stesso Signorini ha confermato che non sono previsti “super cachet” perché le possibilità economiche non sono più quelle di un tempo, alcuni dei concorrenti sono comunque riusciti a portare a casa qualche migliaio di euro a settimana. E’ il caso di Ainett Stephens, eliminata ormai da tempo, ma anche di Gianmaria Antinolfi, il cui cachet si aggira intorno alle 5.000 euro a settimana.

Stesso discorso per Manuel Bortuzzo, che può contare su un cachet di circa 5.000 euro a settimana. Cachet più bassi per altri partecipanti al GF Vip 6, come ad esempio Lulù Selassie, che prenderebbe intorno alle 1.000 euro settimanali.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui