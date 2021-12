Chi è Simona Branchetti, conduttrice che sostituirà Barbara D’Urso a Pomeriggio 5?

Ecco chi è Simona Branchetti, conduttrice che prenderà il posto di Barbara D’Urso

Simona Branchetti è una giornalista e volto noto del TG 5. Nata a Meldola il 15 agosto 1976, si laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Bologna con una tesi in procedura civile. Nel 2005 si iscrive all’Albo dei Giornalisti Professionisti, a seguito di una collaborazione con il quotidiano La Voce di Forlì e altri giornali dell’Emilia Romagna.

Dal 2003 inizia a collaborare con Sky Tg 24 per poi approdare al TG 5 nel 2007. Inizia inoltre a lavorare come conduttrice dell’edizione mattutina e dal 2008 conduce l’edizione delle 13, prima in coppia con il giornalista Giuseppe Brindisi. Dal 2009 diventa unica conduttrice occupandosi di cronaca, benessere e salute.

Dopo il successo estivo di Morning News su Canale 5, Branchetti torna sul piccolo schermo per sostituire Barbara D’Urso conducendo Pomeriggio 5 News. “Adesso è tutto diverso: vado a sostituire un altro programma, che va in onda da anni, ha un suo seguito ed è condotto da una grande professionista” ha esordito così la giornalista, parlando di Urso. “Ho un compito molto più arduo, però lo vivo con serenità, senza angoscia. E darò il massimo, come sempre. Sarà un programma che costruiremo giorno per giorno, perché ruoterà soprattutto attorno ai principali fatti di cronaca e attualità” ha poi aggiunto Branchetti dando qualche anticipazione del programma, condotto dallo studio 15 di Cologno Monzese, lo stesso usato la mattina daMattino 5 News.

