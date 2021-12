L’Eredità 16 dicembre 2021, Mattia bis alla ghigliottina non indovina di nuovo

Bis alla ghigliottina per Mattia, protagonista anche ieri del gioco finale de L’Eredità.

Nella puntata del 16 dicembre 2021 il campione al suo bis bis s’è trovato a concorrere per 10.625 euro dopo quattro dimezzamenti.

Queste le cinque parole scelte dagli autori quest’oggi per indovinare quella misteriosa:

Sbagliare

Antonello

Cavallo

Terza

Raccomandata.

Dopo un tempo di riflessione, mentre appariva decisamente perplesso (come potete vedere dall’immagina in evidenza) Mattia ha scelto come propria parola: Marcia, parola ispirata da Sbagliare (sebbene la spiegazione non fosse esattamente convincente nemmeno per Sbagliare).

Perché non è Marcia la parola scelta dagli autori, bensì Dose.

Ed ecco le spiegazioni date quest’oggi dal padrone di casa Flavio Insinna (le parole usate non sono quelle di Insinna, a meno di virgolettati):

Sbagliare Dose, quando si erra nelle misure per una ricetta.

Antonello Dose, è assieme a Marco Presta il conduttore del ‘Ruggito del Coniglio’, in onda su Radio 2.

Dose da Cavallo, quando si eccede – nelle succitate misure.

Terza Dose, come quella cui gli italiani sono chiamati dopo le prime d (“Io la terza dose l’ho fatta”, ha fatto il suo importante endorsement)

Dose Raccomandata, la quantità richiesta di una certa sostanza.

