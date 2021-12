Mavra in onda su Rai 5

Sosta alle 10:55 su Rai 5 nella mattinata di giovedì 16 dicembre perché andrà in onda un’opera buffa, Mavra. Dalla penna di Stravinskij, essa viene ripescata dalla novella in versi “La casetta di Kolomna” di Puakin. Rai 5 propone la storica edizione del 1957 firmata da Tatiana Pavlova.

La trama

La storia si incentra su due donne, madre e figlia Parasha, che vivono a Kolomna. Siamo in una famiglia borghese e L’opera si apre che Parasha sta ricamando ed intona un canto triste perché è da più di una settimana che non vede il suo amato Vassili. Presa dal dolore, chiede ad Un uccellino di non cantare, perché il suo cinguettio la rende ancor più triste. Proprio on quel momento sbuca dalla finestra il suo Vassili che risponde ai tristi canti della fidwnzata con la canzone gitana dell’ussaro dai toni fortemente allegri. Pensa di tranquillizzare Parasha dicendole di aver fatto tutta la notte baldoria senza aspettarsi aspettarsi provocare nella ragazza una forte gelosia. E così tra i due comincia un battibecco d’amore finché Vassili non sfoggia tutta la sua ar,a seduttore e la fidanzata non può far altro che perdonarlo, trasformando così il litigio in un duetto d’amore.

Il cast

Sul palco vedremo Edda Vincenzi, Fernanda Cadoni, Oralia Dominguez e Alvinio Misciano. Direzione musicale di Ettore Gracis

