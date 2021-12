Oroscopo di Paolo Fox dal 20 al 26 dicembre, previsioni della settimana

Sta per iniziare la settimana natalizia? Cosa ci aspetta? Cosa prevedono le stelle per ognuno dei segni zodiacali? Lo scopriamo al solito, con l’oroscopo di Paolo Fox, l’astrologia più amato della TV.

Ariete

Settimana di indecisione per te in amore. I single non verranno favoriti a causa dell’opposizione di Venere. Occhio a chi ti vuole provocare.

Con l’opposizione di Mercurio ci saranno ritardi anche in campo lavorativo. Anche se alcuni progetti sono partiti, ancora non si vedono i risultati sperati.

Toro

In amore hai Venere che ti sorride e molte cose verranno chiarite come il tuo cuore desidera. Passerai le feste serenamente, bene con il tuo partner, e con passione se sei single.

Circa il lavoro, i giorni che arrivano sono positivi per proporsi in una veste nuova. Molti di voi, in vista della primavera del 2022, cambieranno aria.

Gemelli

La Luna questa settimana ti rende vivace in amore. Dalle ultime esperienze che hai fatto preferisci non avere rapporti seri. Quello che ora ti intriga sono rapporti clandestini

Nel lavoro, se nel corso degli ultimi mesi ci sono stati problemi personali o di soldi, bisognerà cercare di risolverli. Attenzione alle scadenze, alle tasse. Per alcuni grattacapi, le soluzioni sono dietro l’angolo.

Cancro

Momenti strani ti prenderanno in amore. Hai un rapporto poco chiaro, le relazioni nate da poche non sono romantiche come vorresti. Qualche litigio all’orizzonte.

In campo professionale, se devi fare una scelta, questa è una settimana di passaggio, quindi, fatevi scivolare le cose di dosso. L’oroscopo sconsiglia qualsiasi tipo di investimento azzardato.

Leone

Pur con molte difficoltà, non puoi smettere di credere nell’amore. La luna sta per entrare in tuo segno e potrai avere alcuni stimoli, superando problemi con la complicità.

Nel lavoro, se ti ritrovi in situazioni nuove, alla fine riuscirete a vincere ogni sfida. Il settore economico, però, fa cilecca: troppe spese da sostenere.

Vergine

Ottimo periodo in amore, ormai le incertezze devi buttarle alle spalle. Qualcosa di buono è I arrivo anche grazie al transito della Luna e di Venere che favoriscono le coppie più fresche o motivate.

Nel lavoro devi prendere velocemente una decisione. Addirittura, gli ultimi giorni di dicembre porteranno buone notizie. Arrivano delle opportunità per coloro che hanno un’attività in proprio.

Bilancia

Puoi chiarire delle cose un po’ offuscate avvenute nelle ultime settimane. Se sei gene9roso non è sbagliato, sono gli altri che non non capiscono. Cerca di riaccendere la passione

Nel lavoro, per chi vuole avviare dei progetti, non scoraggiarti e mettiti in gioco. La settimana natalizia parte in maniera instabile, ma voi sapete benissimo come superare questi momenti.

Scorpione

In amore avrai il favore di Venere. Non rincorrere la perfezione perché non esiste, piuttosto vivi sensualità e complicità persi negli ultimi periodi. Alcune coppie possono approfittarne per mettere in cantiere un figlio.

Nel lavoro, questo 2021 non ha portato grandi guadagni ma il nuovo transito dei pianeti permetterà di iniziare il 2022 in maniera più propositiva. In tutte le iniziative, specialmente negli affari, potreste già avere un riscontro.

Sagittario

Se hai la passione che ti brucia dentro, mettila in mostra. Avrai giorni propizi in questa settimana, anche se in alcuni momenti ci sarà un pò di superficialità. Nella vita di coppia c’è più spazio per i progetti a lunga scadenza.

Nel lavoro, la voglia di iniziare qualcosa di nuovo è sempre più forte e già da mercoledì 22 dicembre potreste introdurre qualche buona idea. Vai in pausa almeno alla Vigilia di Natale.

Capricorno

In amore devi essere dinamico, solo così ti puoi vivere belle sensazioni. Arriveranno bei regali, e coglierà l’occasione per capire quali sono davvero i tuoi desideri

Nel lavoro, i chiarimenti sono necessari solo se il passato ha tradito le vostre aspettative. Chi ha un’attività in proprio potrebbe avere più possibilità man mano che si avvicina l’anno nuovo.

Acquario

Vorresti che le tue storie fossero libertine e non opprimenti. Non ti resta quindi che ketyere in chiaro quello che vuoi e vivere come si deve ciò che dal futuro ti aspetti. Tutto sommato saranno giornate serene

Nel lavoro, per chi usa la passione, non vi è molto interesse per i soldi. Attenzione, però, alla vostra buona volontà che non deve essere sfruttata.

Pesci

In amore ci sono ricordi che ti fanno male. Le stelle ti suggeriscono di non discutere con nessuno per fare buon Natale. Se vuoi qualche soluzione ai rapporti di coppia aspetta l’inizio del nuovo anno.

Nel lavoro, è una settimana all’insegna della riflessione. Se qualcuno non ha fatto il suo dovere, partite subito all’attacco. I primi giorni del 2022 potreste ricevere qualche soddisfazione.

