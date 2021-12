Ecco chi è Maria, la compagna di Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale è da anni un personaggio molto noto e apprezzato nel mondo dello spettacolo e della televisione, famoso soprattutto per il suo ruolo di maestro di ballo a Ballando con le Stelle.

Il talentuoso ballerino ha partecipato per sedici edizioni allo storico talent condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Quella di quest’anno è stata per lui l’ultima edizione. Nelle scorse settimane ha infatti comunicato il suo addio al programma. Il motivo? Questo è ciò che ha detto: “Io non è che non lo voglio più fare, lo farei per tutta la vita ma c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti.”

In tutti questi anni Simone Di Pasquale è finito spesso al centro del gossip per via di alcuni presunti flirt, tra questi quello con la ballerina Hoara Borselli, lei è stata la sua prima allieva a Ballando con le Stelle. Sempre molto riservato ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale.

Di recente ha però rivelato di essere impegnato dal punto di vista sentimentale, a rubargli il cuore una donna di nome Maria. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione, sul suo conto non si sa praticamente nulla.

I due si conoscono da moltissimi anni, il loro infatti sembra essere un ritorno di fiamma. In una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù il ballerino parlando della sua storia d’amore con Maria ha rivelato: “Frequento una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, la conosco da 14 anni ma solo di recente abbiamo iniziato a stare insieme e vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita mettere su famiglia ”.

Simone Di Pasquale sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 20 dicembre 2021, su Rai Uno. Parlerà anche della sua storia d’amore con Maria? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprirlo.

Sara Fonte

