Cotto e Mangiato ricetta del 20 dicembre 2021: tortini carciofo e patate

Ottima ricetta oggi quella di Tessa Gelisio. La presentatrice di Cotto e Magiayp in occasione delle feste ci propone infatti un tortino carciofi e patate. Tessa propone una ricetta che si può usare come antipasto o come contorno. Per il natale è perfetta visto che quando siamo i compagnia tutti ci creiamo il problema di voler cucinare qualcosa di gustoso. Ed ecco che la rubrica di cotto e Mangiato fornisce le idee perfette per tutti noi, ovviamente facili da rifare a casa.

La ricetta

Per la ricetta di oggi avrai bisogno di utilizzare i seguenti ingredienti:

1 spicchio d’Aglio

6 carciofi

Sale

100 grammi di patate

1 uovo

Pepe

Formaggio grattugiato

Pangrattato

Formaggio filante

Olio evo

Procedimento

Taglia i carciofi a fettine e mettili a stufare in padella con aglio e olio. Intanto lessa le patate. Quando saranno pronte schiacciale. Aggiungi un uovo pepe e sale a piacere e formaggio grattugiato. Prendi degli stampini. Pangrattato alla base, un po’ di composto di patate, al centro carciofi e formaggio filante e copri. Pangrattato e filo d’olio. Fai questo per tutti gli stampini finché non ti finiscono gli ingredienti. A questo punto inforna a 180 gradi per 10 15 minuti. E la prima ricetta della settimana è cotta e mangiata.

