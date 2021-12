GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 26: “Il Messia”

Io purtroppo devo andare a farmi vedere da uno bravo: ragazzi sono seria, ho dei seri problemi. Io amo, artisticamente ovviamente, Alex Belli! Ma come è possibile? Da che lo detestavo solo passata nelle ultime puntate ad amarlo.. infondo però si dice sempre che le donne amano gli uomini che le fanno ridere, e a me lui fa morire dalle risate, quindi ci sta no? Ma lo avete visto venerdì sera? Quando si è confrontato prima con i quattro dell’ave Maria e poi con Soleil? Sembrava il Messia arrivato a dispensare parabole e amore.

Niente più “hei man”, ma “hei fratello” – che svolta meravigliosa ha dato al suo personaggio: avrà preso qualche lezione dal padre diacono? Comunque gli altri concorrenti quando è uscito ne hanno dette di tutti i colori, poi venerdì quando se lo sono ritrovato davanti che quasi li benediva: si sono rimangiati tutto. Anche nel confronto con Soleil per me ha fatto una bella figura e quel “hei ciccia flash news: eravamo in due a fare le cose” rimarrà scolpito indelebile nella mia mente. Ragazzi è finto in tutto, ma questi tre mesi di GF li ha portati avanti lui e non c’è dubbio che sia stato un successo. In tre giorni ha guadagnato 50mila follower, e il cappotto che indossava la puntata scorsa è stato venduto per 12mila euro. Io esigo vedere la faccia di chi ha speso tutti quei soldi per il cappotto di Belli, perché così andiamo a ricoverarci insieme.

Momento invece serio e commovente: l’addio di Aldo al reality. È stato coerente con quello che ha sempre detto e cioè che non avrebbe continuato, e sono sincera nel dire che è una grande perdita. Un uomo per bene, che è stato l’opposto di Belli, ma che ha avuto lo stesso successo, anzi di più. Il pubblico lo ha amato perché è stato sempre coerente, per bene, educato, ha sempre unito e mai distrutto e ha costruito dei legami veri come quelli con Manuel e Gianmaria. Il momento del saluto a Manuel devo dire che mi ha emozionata. Vedere Bortuzzo piangere in quel modo è stato un colpo al cuore. Aldo non è stato un comodino, ha sempre detto la sua ma in modo educato e civile, quando c’è stato da arrabbiarsi, lo abbiamo visto con Alex, si è arrabbiato e anche tanto e vi dirò guardando i live vi assicuro che era anche uno molto simpatico.

I tre nuovi arrivi che vi devo dire, non mi fanno impazzire, ma voglio aspettare un attimo a sparare cattiverie. Eva Grimaldi stava per battere il record della squalifica più veloce della storia perché ha spoilerato ad ognuno qualcosa. Per esempio a Miriana ha detto di stare attenta a Biagio che è solo un furbo, ed effettivamente è così, Biagio potrebbe farci rimpiangere il man già Ve lo dico. Alessandro Basciano, tipico tronista visto e rivisto nei reality, e di solito durano solo perché sono fi**i. Diciamo che la sua entrata tutto fiero di aver scoppiato una coppia a Temptation Island, non mi ha fatto impazzire. Federica la trovo davvero bella e spero sia davvero peperina come ha detto Alfonso perché qua per lui sono tutti pazzeschi e poi spesso sono soporiferi: insomma sospendo il giudizio,ma per poco. Ovviamente lo scopo primario dei due ragazzi è quello di sfasciare la coppia Sophie e Gianmaria, ma io spero in un coupe de theatre, in cui Federica si accoppia con Sophie e Alessandro con Gianmaria: chiedo troppo?

Al televoto che non è eliminatorio, sono la metà di mille

Biagio, Miriana, Gianmaria, Lulù, Manuel, Giacomo e Valeria e Carmen: io non saprei chi salvare perché tranne Manuel e Biagio gli altri mi piaciucchiano tutti. Fate voi va, mi fido.

Per oggi è tutto alla prossima, baci velenosi a tutti

