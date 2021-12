Cappuccetto Rosso, in onda su Rai 5

Pronti per una magica favola riportata a teatro? RAI 5 porta alla visione del suo pubblico un balletto ispirato alla favola Cappuccetto rosso (su musiche di Ellington-Strayhorn, Grouya e Tizol), diretto da Giorgio Albertazzi. Si tratta della versione andata in scena e ripresa presso il Teatro Romano di Spoleto in occasione del XXII Festival dei Due Mondi. Si esibisce la The Joyce Trisler Danscompany di New York, con la coreografia di J. Trisler. La regia televisiva è di Olga Bevacqua.

La trama di cappuccetto rosso la conoscono Grandi e piccini. Si tratta di una bambina che viene mandata dalla nonna che è molto malata. Porta in domo crostate e marmellata. La madre si raccomanda di non inoltrarsi nel bosco, ma la piccola che vuol arrivare quanto prima dalla nonna decide di prendere una scorciatoia. Incontra così l’astuto lupo che dopo averle parlato, arriva prima lui a casa della nonna e la mangia in un boccone. All’arrivo di cappuccetto mangia in un boccone anche la piccola. Per fortuna, un cacciatore che passava di lì e che stava dando da un po’ la caccia al lupo cattivo, le salva tirandole dalla pancia del lupo e destinando a quest’ultimo un amaro destino. Le due quindi restano in vita per un pelo.

