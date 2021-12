Pulcinella affamato in Palestina, in onda su Rai 5

Pulcinella affamato in Palestina è l’opera che apre la settimana natalizia di Rai 5. Si tratta di un balletto realizzato usando musiche di Rossini/Britten nella storica edizione del 1956.

La trama

La storia si apre con due cavalieri, Coviello e Florindo, che vogliono provare ad intavolare una discussione con Rosetta e Prudenza, ovvero due ragazze a cui fanno la corte senza molto successo. Rosetta è la figlia del Dottore mentre Prudenza è la figlia del vecchio Tartaglia. Entrambe si affacciano al balcone e invokontariam4nte fanno finire delle bacinelle d’acqua sui due corteggiatori. A questo punto entra in scena Pulcinella affamato mentre strimpella un piccolo violino e si mette a ballare. Le due ragazze restano folgorate dall’uomo in maschera. Proprio Prudenza decide di farsi avanti quindi scende per corteggiarlo, ma Pulcinella non accetta le sue avance poiché il suo amore è tutto per Pimpinella.

Il cast

Nel cast tra i protagonisti troviamo Ugo Dell’Ara nel ruolo di Pulcinella e poi ancora, Wanda Sciaccaluga, Jones Metafuni, Umberto Raho. Infine, Milena Odoli, Paolo Bartoluzzi, Paolo Grange, Vittorio Congia, Toni Harlem, Clara Stabilini. Le coreografie sono di Ugo Dell’Ara, mentre la regia è di Carla Ragionieri. Non resta che guardarla e dare il via alla settimana teatrale di rai 5, che ha in serbo per noi numerose opere affascinanti.

