Cos’è successo tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini nello studio del GF Vip?

La puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP è stata caratterizzata da momenti di altissima tensione tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini.

L’opinionista non ha digerito l’affondo del conduttore, che le ha intimato di “stare zitta” e di non replicare ad Alex Belli: la moglie di Bonolis stava discutendo proprio con l’attore (protagonista anche di un litigio con Aldo Montano, ndr).

Le maniere tutt’altro che gentili e amichevoli di Signorini hanno urtato molto la Bruganelli, che ha deciso di abbandonare lo studio del reality show.

“Io pensavo che Alex ci tenesse al rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando…”, aveva detto l’opinionista, subito interrotta da Belli: “Non mi fate raccontare cose che non esistono, state costruendo voi uno show”. La Bruganelli voleva controbattere, ma è stata fermata proprio da Signorini: “Adesso basta, come ti ho dato la parola te la tolgo, tu non sei qua, se ti dico parla, parli se ti dico basta è basta”.

Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo lo scontro con Alfonso Signorini#GFVIP pic.twitter.com/I68gpeKGqj — spettacolinews (@Spettacolinews_) December 20, 2021

Una reazione che non è affatto piaciuta alla moglie di Bonolis, che è andata via durante il blocco pubblicitario. Al ritorno in diretta Signorini ha fatto finta di niente e ha continuato a condurre la trasmissione.

Dopo una quarantina di minuti la Bruganelli torna in studio e Signorini la invita ad esporre il suo pensiero su Nathalie Caldonazzo, nuova concorrente della sesta edizione del GF Vip. Ma l’opinionista non ha ancora superato il fastidio per l’episodio precedente: “Non mi ha dato fastidio che mi hai tolto la parola ma il modo. Quello è stato sbagliato”.

