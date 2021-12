Il primo Natale: chi fa Erode? Chi sono gli attori? Trama e altre curiosità

Questa sera, su Canale 5, alle ore 21:45, andrà in onda il film “Il primo Natale”, uscito nel 2019. La pellicola è diretta e interpretata da Ficarra e Picone, il duo comico siciliano composto da Salvatore Ficarra e Valentino Picone.

Ficarra veste i panni di Salvo, mentre Picone interpreta il ruolo di Valentino. Tra gli altri attori ci sono anche Roberta Mattei (Rebecca), Giovanni Calcagno nei panni del capo dei rivoltosi e Massimo Popolizio (oltre 30 film e decine di fiction nella sua carriera televisiva e cinematografica), chiamato ad interpretare il ruolo di Erode.

Salvo è un ladro, mentre Valentino è un prete che gestisce la chiesa di un piccolo paesino siciliano, Rocca di Mezzo Sicula. Sarà proprio il sacerdote a cogliere in flagrante Salvo, intento a rubare il prezioso bambinello del presepe vivente allestito da Valentino. Tuttavia, durante l’inseguimento, i due si ritrovano in un deserto dove vengono catturati da alcuni soldati romani. Entrambi si ritrovano quindi in Palestina, al tempo della nascita di Gesù: la loro unica speranza è un miracolo di Maria, madre di Gesù.

Tra le curiosità del film spiccano i luoghi in cui è stato girato: oltre a Roma, infatti, le riprese sono state eseguite a Ouarzazate (Marocco) e ad Arpino, in provincia di Frosinone. Le scene iniziali e finali del film, ambientate nel presente, sono state girate presso l’Acropoli di Arpino e all’interno della chiesa di San Vito Martire.

Il budget stanziato per il film è stato di circa sei milioni di euro. La pellicola ha incassato 15.350.000 euro circa in un mese di programmazione: si tratta del film di maggior successo tra quelli prodotti da Ficarra e Picone. Il film è risultato anche vincitore del David dello Spettatore ai David di Donatello 2020.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui