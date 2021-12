L’Eredità 21 dicembre 2021, Alessandra indovina la parola alla terza ghigliottina: ecco come

La bionda campionessa Alessandra s’è trovata quest’oggi a concorrere nuovamente per la ghigliottina.

Nella puntata del 21 dicembre 2021 la campionessa s’è trovato a concorrere per l’ottima cifra di 62.500 euro (alla terza ghigliottina, la campionessa dell’Eredità s’era presentata con l’importante bottino di 250k euro).

Queste le cinque parole scelte dagli autori quest’oggi per indovinare quella misteriosa:

Reni

Salsa

Principessa

Mattinata

Ramazzotti.

Dopo aver riflettuto Alessandra ha scelto come propria parola Aurora, ispirata principalmente da Ramazzotti – data la canzone e il nome della figlia.

La parola, d’altra parte, si confa anche con Principessa – nota è la Principessa Aurora – e l’Aurora è una componente importante della Mattinata.

Ed è effettivamente Aurora la parola scelta dagli autori.

Di seguito le spiegazioni date quest’oggi dal padrone di casa Flavio Insinna (le parole usate non sono letteralmente quelle di Insinna, a meno di virgolettati) per le due parole per cui la campionessa Alessandra non era riuscita a trovare una correlazione:

Salsa Aurora, si crea mischiando una salsa bianca (la maionese) ed una rossa – “con una punta di cognac”.

Reni, non riguarda l’organo ma il pittore Guido Reni: un suo grande capolavoro è infatti L’Aurora.

