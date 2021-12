L’Eredità 22 dicembre 2021, Alessandra alla quarta ghigliottina – stavolta non ce la fa

La bionda campionessa Alessandra s’è trovata quest’oggi alla sua quarta ghigliottina, dopo la vittoria di ieri sera nel gioco finale de L’Eredità.

Nella puntata del 22 dicembre 2021 la campionessa s’è trovato a concorrere per 6.250 euro – non azzeccando nemmeno una parola ai dimezzamenti – dopo l’ottima vittoria di ieri ( 62.500 euro).

Queste le cinque parole scelte dagli autori quest’oggi per indovinare quella misteriosa:

Manuale

Lezioni

Bizzarra

Tutto

Complotto.

Dopo aver riflettuto Alessandra ha scelto come propria parola Tecnica.

La parola è giunta alla mente della campionessa grazie a Manuale (Tecnica Manuale) e a Lezioni (Lezioni di Tecnica, un po’ come alle medie).

Ma stavolta Alessandra non ce l’ha fatta e non è Tecnica la parola scelta dagli autori.

La parola scelta quest’oggi è Teoria.

Di seguito le spiegazioni date quest’oggi dal padrone di casa Flavio Insinna (le parole usate non sono letteralmente quelle di Insinna, a meno di virgolettati):

Manuale di Teoria, come ad esempio quello per i quiz della patente.

Lezioni di Teoria “di solfeggio, di musica, di cucina”.

Teoria Bizzarra “però potrebbe funzionare”.

Teoria del Tutto – citando Stephen Hawking.

Teoria del Complotto – con Insinna che c’ha scherzato su, declinandolo in salsa calcistica: “Ogni tanto potreste darcelo un rigore”.

