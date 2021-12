Cotto e Mangiato ricetta del 22 dicembre 2021: pappardelle all’anatra

Alzi la mano chi non ama il ragù. In Italia è tradizione prepararlo in diversi modi. Ecco che Tessa Gelisio ci propone la versione completa con pappardelle all’anatra. Ecco di cosa abbiamo bisogno.

La ricetta

Per preparare questa ricetta, avrai bisogno di specifici ingredienti, ovvero:

Carote

Cipolle

Sedano

300 grammi di carne di anatra

Olio

Vino bianco

Bacche di ginepro

2 foglie di Alloro

15 grammi di concentrato di pomodoro

Brodo vegetale

280 grammi di pappardelle

Procedimento

Come prima cosa trita le Carote, le Cipolle e il Sedano. In una pentola alta soffriggere le verdure con l’olio. Intanto sminuzza la carne di anatra e aggiungila al soffritto. Fai rosolare adagio poi sfumare con vino bianco. Aggiungi all’occorrenza il brodo vegetale per non fare bruciare, e versa il concentrato di pomodoro. Il tutto deve cuocere almeno un’ora. Quan?o sarà cotto sei pronto a lessare la pasta. Cala le pappardelle in avqua bollente e fai cuocere secondo i minuti riportati sulla confezione. Scola al dente e aggiungi sempre in oento,a il sugo di anatra. Fai mantecare per bene dunque provvedi ad impiattare. A piacere se vuoi puoi mettere del formaggio grattugiato. Ed ecco che il ragù di anatre è cotto e Mangiato e pro da gustare in men che non si dica.

