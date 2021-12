Ecco chi è Renata del Turco, la moglie di Emilio Solfrizzi

Renata del Turco è nota per essere la moglie del famoso e stimato attore Emilio Solfrizzi, i due stanno insieme da circa trent’anni ma hanno sempre preferito mantenere la loro sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip.

Proprio per via della sua riservatezza non si sa molto della moglie dell’attore. In merito alla sua vita professionale si sa solamente che svolge il ruolo di responsabile dell’ufficio legale del parco scientifico Tecnopolis.

Renata del Turco e Emilio Solfrizzi stanno insieme dai tempi della scuola, da quel momento non si sono più separati. In più occasioni lui parlando della loro bellissima storia d’amore ha rivelato di essere ancora pazzamente innamorato della moglie nonostante siano passati moltissimi anni dall’inizio della loro relazione.

I due non si mostrano spesso insieme in pubblico, sul web si trova però qualche foto che li ritrae sul red carpet della Festa del Cinema di Roma e altri importanti eventi. Sposati dal 1994 sono più innamorati e complici che mai, dal loro amore sono nati due figli, Luca e Francesco.

Emilio Solfrizzi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 22 dicembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

