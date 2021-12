Buon 1990, quali film andranno in onda su Italia 1 in questa fine 2021?

Come ogni fine anno che si rispetti, anche per celebrare l’addio a questo 2021 potremo gustarci una serie di film di culto su Italia 1, alcuni dei quali (ovviamente) a tema natalizio.

Mediaset ha infatti lanciato la rassegna “Buon 1990”, che prenderà il via il 29 dicembre con Forrest Gump. L’idea di Mediaset è chiaramente quella di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno in compagnia di alcune pellicole che hanno fatto la storia degli anni ’90. Il film con protagonista Tom Hanks non poteva certo mancare, ma anche nei giorni successivi il programma è davvero molto ricco.

Su Italia 1, infatti, verranno trasmessi “Il Grande Lebowski”, “Il Corvo” e “Pulp Fiction”, assieme ad altri film che hanno segnato il glorioso decennio che ha preceduto l’arrivo del nuovo millennio.

E non è tutto, perché nei giorni di fine anno Mediaset riproporrà anche l’intera trilogia del Signore degli Anelli, ma anche tutta la saga di Matrix e di Mission Impossible.

Ma quello che si stanno chiedendo tutti è se anche quest’anno “Una poltrona per due” accompagnerà il cenone della vigilia. Nessun timore, la risposta è sì: la sera del 24 dicembre, infatti, il celebre film con protagonisti Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis andrà in onda in prima serata su Italia 1, come ormai consuetudine da oltre 20 anni.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui