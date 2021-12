The Family Man, qual è la morale del film?

Questa sera, alle 21:30, su Rete 4, andrà in onda il film “The Family Man”, diretto da Brett Ratner e interpretato da Nicolas Cage e Tea Leoni.

La pellicola, uscita nel 2000, trae spunto da “La vita è meravigliosa”, celebre film del 1946 diretto da Frank Capra.

Nicolas Cage veste i panni di Jack Campbell, un uomo a cui viene concesso di vivere, anche se per poco tempo, la vita che avrebbe potuto avere se 13 anni prima avesse optato per una scelta diversa, ovvero non lasciare andare la sua fidanzata di allora, Kate Reynolds.

Il film viene spesso riproposto nel periodo natalizio perché racchiude una morale molto significativa. Nel corso della trama, infatti, viene fuori come Jack si renda conto di quanto sia importante avere una famiglia ed essere circondato dall’amore delle persone care: un “dono” molto superiore a quello di un lavoro milionario.

La morale si sofferma proprio su questo, ovvero sull’importanza dell’amore e della famiglia nella vita, che rappresentano le vere ricchezze da raggiungere. Il film vuole inoltre far riflettere su come le scelte che si compiono in vita comportino conseguenze nel futuro: tuttavia, come avviene proprio con Jack Campbell, ognuno di noi può porre rimedio alle decisioni sbagliate e migliorare la propria esistenza.

