Lo schiaccianoci in onda su Rai 5

Lo Schiaccianoci opera di Cajkovskij, è l’opera che Rai 5 propone nella mattinata di giovedì. Si tratta della versione mandata in scena presso il Teatro Nuovo di Spoleto nella scenica e coreografica edizione di Joseph Lazzini andata in scena nel 1978.

La trama

Siamo alla vigilia di Natale in casa Stalhbaum, e padre e madre xi Clara-Marie e Fritz hanno deciso di fare una festa a cui sarà invitata tutta la famiglia intorno ad uno splendido abete. Mentre si animano i preparativi, arriva Drosselmayer, padrino dei bambini, che ha portato in dono alcune cose stravaganti, tra cui delle bambole meccaniche che attivando iniziano a ballare per la gioia di tutti gli invitati. Insieme a questa bambola c’è anche un misterioso schiaccianoci a forma di ussaro che lascia di stucco la piccola Clara prima di essere danneggiato e perduto tra gli altri giocattoli dal dispettoso Fritz. C’è qualcosa di magico però che sta per accadere a casa Stalhbaum.

Il cast

Nel cast dell’opera proposta su rai 5 troviamo Annie Savouret, Jean-Pierre Laporte. Estela Erman 4 Attilas Silvester. Il passo a due viene eseguito da Ekaterina Maximova e Vladimir Vassiliev. A dirigere l’orchestra sul podio il Maestro Jean Doussard. La Regia tv è invece curata da Lino Procacci.

