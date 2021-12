Oroscopo di Paolo fox dal 27 dicembre al 2 gennaio, previsioni della settimana

Natale è ormai concluso ma ci accingiamo a cominciare l’ultima settimana dell’anno 2021. E per non farci cogliere impreparati, vediamo cosa hanno da consigliare le stelle. Ovviamente con l’oroscopo di Paolo Fox per ogni segno zodiacale.

Ariete

Non sei certo a digiuno d’amore, ma pensi troppi al lavoro per far volare i sentimenti. Avrai comunque un 31 dicembre interessante.

Per quanto concerne il lavoro, sono in arrivo miglioramenti, ma non svolte radicali: cerca di non arrabbiarti. Giove in primavera sarà con te e tutti gli sforzi di ora saranno fondamentali nel futuro!

Toro

Venere ti sorride e ti aiuta nelle relazioni, anche quelle poco importanti. Tu hai una vera e propria allergia per le storie serie anche perché quando ami sei troppo geloso. Impara però a lasciarti andare.

Nel lavoro è giunto per momento di cambiare delle strategie o forse devi farti pagare di più. Se qualcosa non è andato secondo i piani ora puoi dare una svolta, che sarà interessante nel futuro!

Gemelli

I fantasmi del passato non ti lasciano. Ma pensare troppo a ieri non porta a nulla di buono. Cerca di fare le cose con più calma e più riflessioni

Nel lavoro potrebbero esserci delle discussioni. Poi, però, non temere perché arriveranno belle opportunità e sarai circondato da persone che ti vogliono davvero bene!

Cancro

Hai Venere contro e troppi pensieri: l’insoddisfazione si fa sentire. Cerca di non essere pessimista e priva ad essere meno esigente e più sciolto.

Nel lavoro, il momento sarà promettente per chi vuole disfarsi di qualcosa perché le soluzioni sono dietro l’angolo: meglio, però, mettersi da parte un po’ di soldi. Che non guastano mai!

Leone

Qualcosa di buono nell’aria c’è, ma sei tu che non ti lasci andare del tutto e ti dai desiderare. A volte sei disponibile, altre ti intestardisci e scompari.

Nel lavoro avrai Saturno contro, ma senti la necessità di cambiare aria, di fare qualcosa di diverso rispetto al passato. In realtà, c’è chi ha ricevuto un riconoscimento, forse più morale che economico.

Vergine

Hai Venere che ti sorride e tante cose belle in amore potrebbero succedere. È normale che tu abbia perso fiducia e sei diventato esigente, ma qualcosa di bello sta per avverarsi.

Nel lavoro, cerca di agire subito e di farti trovare pronto. Gennaio e febbraio saranno mesi di attesa: bisognerà portare pazienza. A Capodanno, però, rilassati, lasciati andare e divertiti sul serio.

Bilancia

Le vecchie delusioni si fanno ancora sentire, ma forse è giunto il momento di guardare avanti. Rilassati e non fare scelte azzardate.

Nel lavoro, in arrivo cambiamenti: hai nove idee, ma è tutto in discussione. Forse, hai bisogno di maggiori certezze, che ancora non ci sono.

Scorpione

Forse è giunto il momento di sorridere di nuovo all’amore. Non per forza ad una storia impegnativa, ma la felicità è pronta anche per te. Cerca di non mettere sempre alla prova chi si approccia con te.

Per il lavoro, la settimana avrai la Luna dalla tua parte. L’anno si conclude in bellezza: non mancheranno nuovi progetti e se ci sono questioni legali da risolvere tra gennaio e febbraio arriveranno delle novità!

Sagittario

Qualche tenera amicizia potrebbe diventare amore. Se per te la mente è importante, tanto quanto la testa approfitta. Ora hai la Luna dalla tua parte e puoi ottenere quello che vuoi.

Nel lavoro, stai aspettando da tempo una riconferma e agli inizi del 2022 potrai vivere nuove emozioni. Il nuovo anno sarà quello dei paradossi: mai dire mai nella tua vita perché tutto può essere.

Capricorno

Hai qualche problemino in amore, ma non mancheranno novità grazie a Venere. Approfitta delle nuove conoscenze, e valuta qualunque proposta ti venga fatta. Alias mettiti in gioco.

Nel lavoro, stai iniziando a recuperare fiducia nel futuro. Nuove responsabilità e nuovi cambiamenti in arrivo, ma anche nuovi affari nel 2022. Chissà!

Acquario

Dopo gli ultimi periodi problematici in amore, arriva il sereno. Il fatti è che sei troppo libertino, e a volte sembra che non ci siano soluzioni.

Per il lavoro sono in arrivo momenti interessanti, ma occhio perché mercoledì ti troverai a fare i conti con qualche dubbio. Cerca di prendere del tempo e tutta la creatività che hai si farà avanti!

Pesci

Questa settimana è perfetta per lasciarsi andare alle emozioni, non devi escluderle dalla tua vita. Usa la testa ma divertiti, non fare brutti pensieri e goditi gli atti,i.

Sul lavoro avrai Giove dalla tua parte anche se no devi mai smettere di usare la testa. Le belle intuizioni sono dietro l’angolo e potrebbero arrivare attorno alla giornata di mercoledì

