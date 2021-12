Cotto e Mangiato ricetta del 27 dicembre 2021: crema di zucca con cavolo nero

Ghiotti dalle feste? Ecco una ricetta leggera che non ci fa rinunciare al gusto ma che non ci toglie il piacere di mangiare. Ci pensa Tessa ad insegnarci come si prepara la crema di zucca con cavolo nero. Ecco ingredienti e procedimento.

La ricetta

Per la preparazione di questo piatto salutare, solo a base di verdura, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

Cavolo nero

1 cipolla

300 grammi di Zucca

100 grammi di patate

Brodo vegetale

Amido di mais

Semi di sesamo

Procedimento

In una pentola metti a cuocere olio aglio e cavolo nero. Intanto in un’altra pentola fai soffriggere cipolla e olio dunque aggiungi la zucca e le patate. Allunga sia l’una che l’altra pentola con del brodo vegetale laddove necessario. Quando i cavoli saranno cotti, mixa per ottenere una cremina. Se ti risulta troppo liquida, basta aggiungere dell’amido di mais per renderla più corposa. Lascia che cuocia anche la zucca quindi crea una cremina. È giunto il momento di impiattare. Alla base metti la vellutata di zucca e a casa crea delle quenelle di cavolo nel piatto. Per dare croccantezza al tutto, spolvera con dei semini di sesamo quindi puoi servire, ovviamente calda. E la prima ricetta della settimana è cotta e Mangiata.

