Diletta Leotta, esordio sul grande schermo: tutti pazzi per il suo ruolo nel cinepanettone

A partire da giovedì 16 dicembre 2021, nelle sale dei cinema è possibile vedere la pellicola dal titolo ‘Chi ha incastrato Babbo Natale?‘, commedia diretta da Alessandro Siani. Oltre all’attore e regista campano, nel cast della commedia vi sono Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Diletta Leotta.

Debutto al cinema per Diletta Leotta

Debutto al cinema per Diletta Leotta, notissimo volto di Dazn che interpreta Sasha ed è la persona seria della famiglia di Babbo Natale, quella che prova a mantenere il contegno. La catanese era apparsa nei panni di se stessa nel film ‘7 ore per farti innamorare‘. Al portale movieplayer.it la catanese ha dichiarato in merito a questa prima esperienza sul grande schermo: “L’adrenalina la senti lo stesso. Ci sono dei tempi d’attesa lunghissimi, che non mi aspettavo proprio. Sono questi quelli su cui ho dovuto lavorare di più. Ma ho guardato Angela, Christian, Alessandro sul set che vivevano queste attese con normalità. E allora mi sono detto che era tutto normale, che funziona proprio così nel cinema”. A Vanity Fair, invece, la siciliana ha ammesso: “È stato terapeutico”.

La presentazione di Diletta Leotta

Nell’incontro con la stampa di presentazione della pellicola, Diletta ha dichiarato: “Merito di Alessandro. Prima di iniziare le riprese abbiamo fatto un mese di prove. La cosa più faticosa di questo set è stata non ridere. Abbiamo letto tutto il copione, abbiamo imparato tutto alla perfezione”.

Il volto noto di Dazn aveva postato, prima dell’uscita nelle sale, la locandina del film scrivendo come didascalia: “Questo Natale lo passiamo insieme tra risate e magia. Ci vediamo al Cinema dal 16 dicembre!”.

‘Chi ha incastrato Babbo Natale?’, la trama

La storia del film di Siani gira attorno alle difficoltà di Babbo Natale interpretato da Christian De Sica nel riuscire a stare al passo coi tempi e le richieste sempre più tecnologiche dei regali natalizi e della concorrenza di una multinazionale del commercio on line. Diletta Leotta interpreta proprio il ruolo della segretaria di Babbo Natale tra tanti elfi. Ad aiutarlo sarà proprio l’attore e regista, che come in altri film natalizi, sarà nei panni di Genny, un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, uno scugnizzo di 8 anni.

