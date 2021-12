Chi sono Domenica e Domenico Maugeri, protagonisti di Supereroi di Ultimo?

Nei cinema è arrivato anche “Supereroi”, l’ultimo film di Paolo Genovese che racconta come una coppia, Anna e Marco, riesca ad andare avanti e a resistere al logorante trascorrere del tempo, superando litigi e incomprensioni.

La colonna sonora della pellicola è stata composta dal famoso cantante romano Ultimo. Proprio l’artista ha scelto come testimonial per il lancio del film una coppia di Grugliasco (Torino), Domenico e Domenica Maugeri, lui 100 anni e lei 92.

Ultimo ha voluto regalare ai coniugi, che stanno insieme da ben 74 anni, una serenata tutta speciale, dato che da tutto questo tempo si amano ancora come la prima volta, come in un film: per questo Domenico e Domenica sono davvero dei “supereroi”.

“A volte sento che non basta una vita per mostrare a te quello che ho dentro, altre volte ti ho visto vicina e in un minuto i secondi eran 100″, canta Ultimo, seduto al pianoforte, con Domenico e Domenica Maugeri (hanno lo stesso cognome e sono incredibilmente omonimi) affacciati al balcone.

Quando si sono incontrati, in provincia di Catania, lei aveva solo 16 anni e lui 24: dopo tre quarti di secolo sono ancora qui, insieme, l’uno accanto all’altra. In occasione dei loro 74 anni di matrimonio anche il sindaco di Grugliasco (dove si sono trasferiti negli anni ’70) ha voluto rendere omaggio a questa coppia così speciale.

