Cotto e Mangiato, ricetta del 30 dicembre 2021: cotechino e lenticchie

Ci apprestiamo ormai a concludere un altro anno. Non potevamo quindi trascurare gli ultimi consigli di Tessa Gelisio per una cucina ad hoc. Oggi ci ha proposto infatti un cotechino e lenticchie, in versione gourmet.

La ricetta

Come prima cosa devi procurarti gli ingredienti. Ovvero:

400 grammi di carota

1 cipolla

Olio di oliva

Brodo vegetale

250 grammi di lenticchie

1 cotechino

Prezzemolo

Procedimento

Pulisci carote e cipolle dunque mettile a bollire per ottenere un brodo vegetale. Nel mentre in una pentola fai soffriggere olio ed aglio, aggiungi le lenticchie e allunga con brodo vegetale all’occorrenza. In una terza pentola metti a lessare il cotechino. Quando sarà pronto taglialo adagio prima a fettine poi a cubetti. Quando le lenticchie saranno pronte, due terzi di essere devi mixarle per ottenere una cremina. A piacere se vuoi insieme alle lenticchie puoi frullare anche qualche pezzetto di carota. Per l’impiattamento usa la fantasia. Tessa infatti ci propone una decorazione al bicchiere. Adagia nel fondo del bicchiere la crema di lenticchie, ovviamente salata e oleata a piacere, versa qualche cubetto di cotechino sopra, dopodiché aggiunge le lenticchie lasciate intere. Al termine, decora la composizione con il prezzemolo fresco. Un modo alternativo questo per fare il cotechino di capodanno, che come sempre è cotto e Mangiato.

