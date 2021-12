L’Eredità 30 dicembre 2021, alla ghigliottina arriva Mattia che non indovina la parola

Quest’oggi è giunto al gioco finale de L’Eredità Mattia.

Nella puntata del 30 dicembre 2021 il giovane campione ha terminato la ghigliottina con 28.750 euro, dopo una serie di dimezzamenti.

Queste sono le cinque parole indizio scelte dagli autori per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Categoria

Scopo

Fatti

Libera

Politica.

Dopo un tempo di riflessione, Mattia – ben poco convinto, parla di un “6” come sicurezza che possa essere la parola vincente – ha scritto sul cartoncino la sua parola: Fede.

Infatti la parola misteriosa non è Fede, ma è Associazione

Ed ecco, di seguito, le spiegazioni del padrone di casa Flavio Insinna (a dire il vero, abbastanza ovvie, dopo che Insinna ha aiutato il campione con la parola “bonus” Culturale):

Associazione di Categoria, che rappresenta gli interessi di una determinata categoria.

Scopo dell’Associazione, è una delle voci principali presenti nello Statuto di una associazione.

Associazione di Fatti, come di idee.

Libera Associazione, come in psicanalisi – ci rifacciamo a Wikipedia: “è la tecnica mediante la quale viene chiesto al paziente di riferire tutte le idee e le parole che gli si presentano alla mente, senza compiere nessun tentativo di controllo cosciente su questo materiale”.

Associazione Politica, nata per aggregarsi attorno ad ideali e interessi politici.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui