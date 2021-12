Fidanzamenti nel cast di Harry Potter? La verità emerge 20 anni dopo

Il ventesimo anniversario del primo film della celebre saga di Harry Potter porta alla luce anche alcune retroscena “piccanti”.

Tutti sanno che tra gli attori della pellicola si è sviluppata una bella amicizia, in particolare tra i protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Tuttavia, qualcuno del cast provava anche qualcosa in più di una semplice amicizia.

Ad esempio, Daniel Radcliffe, oggi 32enne, ha ammesso di avere avuto una “grande cotta” per Helena Bonham Carter, (oggi ha 55 anni, ndr) che all’epoca del primo film interpretava Bellatrix Lestrange.

Il Sun ha rivelato che Radcliffe aveva anche scritto una lettera amorosa alla Carter: “Cara HBC, è stato un piacere essere il tuo co-protagonista – le parole dell’attore – Ti amo e vorrei solo essere nato dieci anni prima, quindi avrei potuto avere una possibilità”. L’amore non è mai sbocciato nemmeno ora che Radcliffe è cresciuto, anche se i due sembrano essere buoni amici.

Vi ricordate invece di Matthew Lewis, oggi 32enne, che interpretava Neville Paciock? Proprio lui ha ammesso che nel cast di Harry Potter le cotte erano “infinite” e alcune persone si vedevano anche durante le riprese.

Effettivamente si è parlato molto di un “flirt” tra Hermione e Draco Malfoy, interpretati rispettivamente da Emma Watson, 31 anni e Tom Felton, 34 anni. Proprio Emma ha confessato che ad un certo punto si è resa conto della sua attrazione per Tom.

“Il compito che ci è stato assegnato era quello di disegnare l’aspetto che ritenevamo potesse avere Dio. Tom aveva disegnato una ragazza con un berretto girato all’indietro, su uno skateboard, e in quel momento mi sono innamorata di lui”, ha raccontato Emma Watson, che ha tuttavia confermato come tra lei e Felton non sia mai successo nulla.

