Caviale e lenticchie in onda su rai 5

Nella vigilia di capodanno, rai 5 propone uno spettacolo curato da Gennaro Magliulp nella regia. Si tratta di caviale e lenticchie, spettacolo di Luigi Scarnicci e Renzo Tarabusi.

Il cast

Nel cast troviamo Nino Taranto, Regina Bianchi, Carlo Giuffré, Isa Danieli, Gianni Agus, Gisella Sofio.

La trama

Don Liborio è un uomo che tende a prendere parte a cerimonie varie per rifocillarsi ai lauto banchetti. Ha una moglie, casalinga, Maddalena, la sorella Caterina che vende carta igienica a teatro, una figlia Fiorella che dipinge cartoline e un figlio Filippo che partecipa a gare di ballo. Per sovvenzionare la sua famiglia una mattina spacciandosi commendatore invita a pranzo la contessa Bellilla e il barone Camillo Chioccia. Nel mentre si svolge tutto ciò, arriva il figlio della contessa, in compagnia di Leopoldo, che confessa di aver ucciso, casualmente, Alessio il cameriere. Inizia una notte molto animata, che tuttavia nasconde ampi raggiri per interessi economici. Don Liborio con la sua sagacia capisce infatti subito che il tutore Leopoldo ha messo in piedi l’omicidio del povero cameriere Alessio per far credere a tutti che il giovane nobile fosse pazzo e assassino così da potersi appropriare dei suoi soldi e mette in atto la sua vendetta.

