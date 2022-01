Oroscopo di Paolo Fox dal 3 al 9 gennaio, previsioni della settimana

Un nuovo anno è iniziato, e il nostro astrologo preferito, Paolo Fox, ci dice come le stelle vorrebbero che ci comportassimo. Vediamo di seguito l’oroscopo settimanale dal 3 al 9 gennaio, per ogni segno zodiacale.

Ariete

Non benissimo gli ariete che iniziano l’anno con dubbi e indecisioni in amore. Venere è in fase di transizione per cui ora non godi del suo appoggio. Per fortuna mercoledì le cose migliorano.

Nel lavoro, cerca di non andare giù di morale se vedi che le soluzioni tardano ad arrivare. Molti hanno intrapreso un nuovo percorso, per altri i cambiamenti sono in arrivo nei prossimi mesi.

Toro

Sarai prossimamente protagonista di nuove emozioni dopo un incontro che ti ha cambiato la vita, via l’orgoglio, soprattutto perché hai Mercusio contro e potrebbero sorgere battibecchi e incomprensioni.

Per il lavoro, sei alla ricerca di una svolta alla tua vita e sicuramente il lavoratore autonomo ha più possibilità rispetto al dipendente. Occhio, però, alla situazione economica, che non è delle migliori.

Gemelli

Cerca di non pensare sempre a ieri e approfitta dell’appoggio di Mercurio. Fai il primo passo con chi ti piace, perché a volte l’amore nasce per caso. Proprio quando ,eno te lo aspetti.

Per il lavoro lavoro, hai Giove in transito particolare e sarebbe meglio stare attenti alle questioni finanziarie. Bisogna uscire dai problemi per stare sereni, forza. Non mollare proprio adesso.

Cancro

Se ci sono situazioni poco chiare ti rifugi nella noia, ma è giunto il momento di cambiare. Non devi nasconderti bensì avere il coraggio di osare. Giovedì ad esempio sarebbe la giornata ideale.

Per il lavoro, sei un po’ nervoso e forse entro la primavera chiuderai un rapporto. Se ci sono tensioni, meglio mantenere la calma soprattutto in questi primi giorni del mese!

Leone

Non ti piace stare sotto le grinfie, sei un cacciatore nato e detesti fare da preda. Se qualcuno vuol fare questo gioco con te, allora forse dovresti dire basta al vostro rapporto. Ti serve ottimismo in questo periodo.

Nel lavoro, hai purtroppo Saturno in opposizione e forse molti dovranno ricominciare da zero. C’è chi, tra l’altro, è un po’ sotto pressione.

Vergine

Desideri amare, conoscere nuova gente e per fortuna tutto questo viene favorito da Venere che ti sorride. Dimentica il dovere per una volta e lasciati andare al piacere. Ci vuole più fisica.

Nel lavoro stai alla larga dalle polemiche: lo stress c’è, ma il successo non ti manca. Se devi riconfermare un contratto bene, ma fai tutto entro la primavera!

Bilancia

Hai tutti i pianeti contro il benessere sentimentale. Non a caso già sei diffidente di natura e fatichi a buttarti in una storia. Prova a recuperare un vecchio rapporto cercando di capire e ascoltare di più.

Nel lavoro, entro maggio bisogna decidere se continuare o no un progetto. Ogni sforzo verrà ripagato, stanne certo: conoscerai nuovi soci, collaboratori e tutto procederà per il verso giusto.

Scorpione

Venere sarà anche dalla tua parte, ma tu proprio non ce la fai a lasciarti andare come dovresti. Perché non petti da parte la diffidenza e ti butti anche i qualche piccola avventura? Inizia con un’amicizia, poi chissà.

Sul lavoro, non mollare la presa: cerca, al contrario, di sfruttare questi giorni per aprire la porta alle novità. Le intuizioni, quelle belle, possono arrivare anche di domenica.

Sagittario

Hai Marte in favore e sarà proprio lui portatore di nuovi amori. Per i single la migliore Giornata di conoscenze sarà martedì. Questo per te è l’anno dell’amore, pazienta fino alla primavera.

Nel lavoro, ti mancavano nuovi stimoli ma per fortuna c’è Mercurio favorevole che ti aiuta anche in questo. Se ti sei annoiato, ora è il momento di cambiare, ma occhio alle spese.

Capricorno

Momento delicato per l’amore che anche se c’è non riesci a nasconderlo. Chi invece è diffidente sta capendo che le opportunità nella sua vita ci sono e andrebbero colte a volo. Un’amicizia si potrebbe trasformare in altro.

Per il lavoro, avrai una situazione generale favorevole: domenica molti pianeti saranno dalla tua parte. Se ti propongono nuove collaborazioni non devi rifiutare, valuta tutto e non dire di no.

Acquario

Momento d’oro per te che può godere del favore di Mercurio. Non startene rintanato a casa, bensì esci e datti da fare. No ai rapporti a distanza, sì alle relazioni originale.

Nel lavoro non mancheranno le polemiche, non vuoi annoiarti. Non è il momento giusto per dire basta, bisogna scendere a un compromesso.

Pesci

Lasciati andare ai sentimenti, chiudi con ieri e pensa a domani. Se sei single da sempre liberati della paura e priva a metterti in gioco. Possibile un ritorno di fiamma.

Nel lavoro, avrai un riscatto in primavera: cerca di farti avanti se non hai ancora ottenuto quello che ti avevano promesso. Novità importanti in arrivo con Giove che ti sorride.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui