Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 3 al 7 gennaio 2022: Vittorio ci ripensa e cerca di conquistare Speranza

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 3 al 7 gennaio 2022.

Nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022, Vittorio si rende conto di essere geloso di Samuel e Speranza, mentre Guido cerca di farsi perdonare da Mariella. Intanto il pastificio si trova di nuovo nell’occhio del ciclone e mentre Fabrizio cerca di limitare i danni, Marina si interroga su chi possa essere responsabile della fuga di notizie.

Nella puntata di martedì 4 gennaio 2022, Marina, convinta he dietro il brutto tiro ai danni di Fabrizio ci sia Lara, cerca di prendersi la sua rivincita. Vittorio non vuole più portare avanti il piano stabilito con Samuel e decide di giocarsi il tutto per tutto per conquistare Speranza. Bianca, dispiaciuta per la partenza imminente della madre Angela, avrà una bella sorpresa dai suoi genitori.

Nella puntata di mercoledì 5 gennaio 2022, Speranza, divisa tra Samuel e Vittorio, scopre qualcosa che risolverà in un attimo la sua confusione sentimentale. Marina inizia ad avere i primi riscontri circa i suoi sospetti su Lara, ma nulla esclude che dietro allo scandalo del pastificio Rosato ci sia qualcun altro. Riccardo, dopo le tensioni di Bolzano, cerca di accorciare le distanze con Rossella.

Nella puntata di giovedì 6 gennaio 2021, Rossella si trova a dover gestire una grave emergenza in ospedale. In procinto di partire per Oslo, Vittorio cerca di riconquistare Speranza, ma si rivelerà un’impresa più difficile del previsto. Renato si prepara fiducioso per la sfida a scacchi contro Raffaele.

Nella puntata di venerdì 7 gennaio 2022, Rossella, dopo aver chiarito con Riccardo, verrà spronata da Silvia a lanciarsi in una relazione con il medico, ma sembra che nuovi ostacoli stiano per abbattersi sulla coppia. Speranza, in assenza di Vittorio, cerca di far chiarezza nei suoi sentimenti. Renato potrebbe rischiare l’ennesima figuraccia con Raffaele, mentre sullo sfondo assistiamo allo sbocciare di un nuovo giovane amore.

Maria Rita Gagliardi

