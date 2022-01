Simona Branchetti è sposata? Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Cosa si sa sulla vita sentimentale di Simona Branchetti? La nota conduttrice e giornalista è sposata?

Simona Branchetti è una nota conduttrice e giornalista, dal 2007 è il volto del Tg5 e da dicembre 2021 sta sostituendo Barbara d’Urso nei panni di conduttrice a Pomeriggio Cinque.

Nata il 15 Agosto 1976 a Meldola, in provincia di Forlì Cesena, la giornalista dopo il diploma si è laureata all’Università di Bologna in Giurisprudenza, si è però poi avvicinata al mondo del giornalismo. Tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera, sia come giornalista che come conduttrice televisiva.

Molte sono le informazioni sulla sua vita professionale, ma cosa si sa della sua vita privata? La Branchetti è sposata? In passato la nota giornalista è stata legata sentimentalmente al conduttore televisivo Federico Quaranta. I due sono convolati a nozze nel 2008 ma il loro matrimonio giunse al capolinea dopo soli quattro anni.

Dal 2017 Simona Branchetti è fidanzata con un noto e stimato avvocato di Roma, Carlo Longari. Da un po’ si parla della possibilità che i due convoleranno presto a nozze. Ad oggi la giornalista non è ancora diventata mamma, tra i suoi progetti di coppia futuri ci sono nozze e figli? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte

