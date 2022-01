Chi è Eva Nestori, compagna di Michele Riondino? I due hanno figli?

Ecco chi è Eva Nestori, la compagna dell’attore Michele Riondino

Eva Nestori è nota soprattutto per essere la compagna del famoso attore Michele Riondino. L’attore ha conquistato grande successo per aver interpretato il ruolo di protagonista della fiction Il giovane Montalbano, tanti altri sono stati però i successi conquistati nel corso della sua carriera.

Riondino e la compagna si sono conosciuti e innamorati proprio durante le riprese della fiction in Sicilia, lei era la make up artist del set. La Nestori ha studiato a Roma all’Accademia Altieri Moda e Arte, si è specializzata nell’indirizzo estetico e cine-teatrale.

Eva Nestori è la make up artist di molti personaggi noti, da circa vent’anni lavora nel mondo dello spettacolo. In una passata intervista parlando della sua storia d’amore con Michele Riondino ha fatto sapere che quando si sono conosciuti lui non era ancora così noto, proprio per questo sono riusciti a mantenere all’inizio la loro frequentazione lontana dai riflettori e dal gossip.

La storia d’amore tra l’attore e Eva Nestori va avanti da molti anni e sono più innamorati e complici che mai. Dal loro amore sono nate due figlie, Frida nel 2014 e Irma nel 2020.

Sara Fonte

