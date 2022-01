Un’avventura, il significato della canzone di Battisti e il collegamento col film

Questa sera, alle ore 21:20, su Rai Tre, andrà in onda in prima visione il film “Un’avventura”, diretto da Marco Danieli. Nel cast della pellicola troviamo Michele Riondino, che veste i panni di Matteo, e Laura Chiatti, che interpreta invece l’altra protagonista Francesca.

Matteo e Francesca sono entrambi spinti da una forte attrazione l’uno verso l’altra, ma hanno obiettivi diversi: lui ha l’ambizione di diventare un affermato musicista, mentre Francesca desidera essere una donna libera e per questo sceglierà di girare il mondo per cinque lunghi anni.

Matteo resterà in Puglia a scrivere canzoni d’amore pensando sempre a lei. Francesca farà ritorno, negli anni ’70, portando con sé il vento del cambiamento caratterizzato dall’emancipazione e dal progresso. Matteo e Francesca possono così rincontrarsi e coltivare di nuovo il loro grande amore: i due si sposeranno, ma le loro vite non andranno esattamente come immaginato.

La colonna sonora del film è interamente caratterizzata dai brani del duo composto da Lucio Battisti e Mogol, anche se riarrangiati appositamente per la pellicola diretta da Danieli.

D’altronde, la canzone che dà il titolo al film, “Un’avventura”, è l’inno di Lucio Battisti all’amore infinito, che non può essere “soltanto una primavera”. Il brano parla proprio dell’amore tra due ragazzi, nella speranza che possa durare per sempre.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui