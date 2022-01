Cotto e Mangiato ricetta del 4 gennaio 2022: pesce a cartoccio con carciofi

Tessa Gelisio, mai stanca di proporre al suo pubblico gustose ricette, prosegue con la sua rubrica di cotto e Mangiato. Nell’edizione di oggi martedì 4 gennaio, propone nella sua cucina una squisitezza. Si tratta del pesce a cartoccio con carciofi.

Gli ingredienti

Per preparare la ricetta, avrai bisogno bisogno seguenti ingredienti:

2 Carciofi

Manciata di Olive

Pesce bianco, branzino

Acqua e limone

Olio

Aglio

Timo

Sale

Limone

Procedimento

Tagliare i carciofi a fette. Se hai tempo mettili in acqua e limone, altrimenti vai veloce come Tessa. In una padella con olio e aglio fai cuocere i carciofi, non molto perché la cottura ultima avverrà in forno.

Intanto prendi un pesce bianco e metterlo su carta stagnola. Tessa ha usato il branzino ma va bene qualunque tipo. Puliscilo ma non aprirlo. Al suo interno farcire con olive e Timo. Da parte fai una emulsione a base di olio, sale Timo e un pizzico di limone dunque versa sul pesce. Versa anche i carciofi e chiudi tutto in della carta stagnola. Metti in forno a 180 gradi per almeno una trentina di minuti. Quando sarà pronto apri il cartoccio e sfiletta il pesce, per servire ancora cocente e dal gusto saporito. Ed anche oggi tutto è Cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui