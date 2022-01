Pago pronto a denunciare Giacomo Urtis (che si scusa): cosa è successo?

In seguito alle affermazioni di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6 di ieri, lunedì 3 gennaio 2022, oltre all’ex marito della soubrette, Pago – che è intervenuto dichiarando che procederanno per vie legali – la stessa showgirl campana lo ha precisato al coinquilino della casa più spiata d’Italia. Vediamo cosa è accaduto nei particolari.

Le parole di Giacomo Urtis e le successive scuse

Giacomo Urtis ha detto a Soleil Sorge: “Quando usciremo di qui ti racconterò tante cose, tutto quello che ho visto. Perché io, lei, la conosco. Un mio amico… e scarpe e cose, per 20/30.000. Lei gli uomini li intorpidisce”, riferendosi a Miriana. In seguito, però, il gieffino ha posto le sue scuse: “Non mi ero reso conto che eravamo in diretta. Pensavo che in quel momento fossimo fuori onda. In ogni caso domani mi scuserò ancora per quello che è successo”.

Urtis riconferma quanto dichiarato

A fine puntata, però, il VIP ha riconfermato quanto detto in precedenza senza effettuare alcun passo indietro. “Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto. Amore io ho raccontato dei dati di fatto. Non è che ho pensato altro o giudicato. Mica l’ho criticata o giudicata per quello che è successo. Mi dispiace, non c’ho pensato, che devo fare? Tanto domani mattina le richiedo scusa ha dichiarato Urtis – per averlo detto in televisione. Sono dei dati di fatto, mica è per forza sbagliato. Magari non lo dovevo dire, però l’ho detto. Sono cose che mi hanno detto per certe. Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere”.

Pago difende Miriana

Miriana, dal canto suo ha detto a Giacomo, che vuole le prove di quello che dice e che fuori se la vedranno con gli avvocati. A prendere le difese della campana ci ha pensato Pago che ha fatto sapere: “Le parole pronunciate questa sera (ieri sera ndr) da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani (oggi ndr). Questo a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Soprattutto nel rispetto di nostro figlio. Pago”. Un vero e proprio polverone quanto scatenato dalla discussione fra Miriana e i suoi coinquilini, ed ora bisognerà capire cosa accadrà da qui a breve.

