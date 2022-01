Onegin in onda su rai 5

Arriva nella mattinata di Rai 5 l’opera Onegin. Opera di John Cranko, andata in scena all’Opera House Stuttgart, essa è ispirata al romanzo in versi di Aleksandr Pu’kin. Viene dal palinsesto rai proposta la versione eseguita dal Balletto di Stoccarda nel 2017 con le scene e i costumi di Jürgen Rose e la direzione musicale di James Tuggle.

La trama

Per la trama, si tratta di una struggente storia d’amore che viene riproposta in un grande classico del balletto. Viene realizzata nel 1965 su musiche di Pëtr Il’c Cajkovskij arrangiate e orchestrate da Kurt-Heinze Stolze. Si tratta di un esempio ideale di romanticismo nel balletto. Racconta un giovane nobile che non sa più cosa fare della vita. Uccide per caso in duello un amico per amore, ma capirà troppo tardi i propri errori. Regia televisiva di Michael Beyer.

Il cast

Nel cast Friedemann Vogel nel ruolo di Onegin, Alicia Amatriain nel ruolo di Tatiana, David Moore nel ruolo di Lensky, Elisa Badenes nel ruolo di Olga. E poi ancora Jason Reilly nel ruolo di Principe Gremin, Melinda Witham nel ruolo di Madame Larina, e Marcia Haydée nei ruoli di Balia di Tatiana e Olga. Concepito proprio per il Balletto di Stoccarda, compagnia di danza tra le più apprezzate al mondo di cui Cranko fu riformatore e direttore artistico dal 1961 al 1973.

