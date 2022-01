L’Eredità 4 gennaio 2022, Marco non indovina la parola nemmeno alla terza ghigliottina

Quest’oggi – per la terza puntata consecutiva – è giunto al gioco finale de L’Eredità Marco.

Nella puntata del 4 gennaio 2022 il giovane campione è giunto con 250.000 euro (il massimo possibile nel programma condotto da Insinna) per poi ritrovarsi con 31.250 euro dopo tre dimezzamenti.

Queste sono le cinque parole indizio scelte dagli autori per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Pelle

Naso

Cortina

Blu

Rasato.

Dopo un tempo di riflessione, Marco ha scritto sul cartoncino poco prima del gong.

E anche quest’oggi non è parso particolarmente convinto della sua scelta: Fumo.

Ma non è Fumo ma Velluto la parla scelta dagli autori.

Ed ecco, di seguito, le spiegazioni date rapidamente dal padrone di casa Flavio Insinna (che aveva dato come parole “bonus” Mani e Quattro Mosche, film di Dario Argento):

Pelle di Velluto, per una pelle particolarmente soffice.

“C’hai creduto Naso Di Velluto” – come la cantilena per bimi nota in tutto lo stivale.

Velluto Blu, in riferimento ad un noto film del grande regista David Lynch.

Velluto Rasato, come quello della giacca di Andrea – il professore / preside de L’Eredità.

