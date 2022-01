Pollini suona Beethoven in onda su rai 5

Pollini suona Beethoven è l’evento musicale e teatrale che RAI 5 propone nella serata di mercoledì 5 gennaio. Si tratta della versione musicale dell’opera andata in scena presso l’Herkulessaal di Monaco Maurizio. Pollini esegue le ultime tre Sonate per pianoforte di Beethoven.

Considerata un vero e proprio punto di riferimento, una pietra miliare assoluta della letteratura pianistica di tutti i tempi, l’opera divisa in tre composizioni si pone come obiettivo quello di attraversare tutte le possibilità timbriche ed espressive dello strumento verso i più alti valori etici e spirituali.

Pollini torna ad esibursi sulle stesse note ben 42 anni dopo la prima registrazione in studio di questi capolavori. Reso ancora più eloquente dalla fantastica acustica dell’Herkulessaal al Residence di Monaco, Maurizio Pollini ha fatto di tutto per poter realizzare e portare a termine questo nuovo progetto.

E infatti, dopo essere stato un esecutore per quasi 60 anni il repertorio del musica Beethoven registrandone anche l’integrale delle Sonate, Pollini ha deciso di regalare ancora alle orecchie acute un ulteriore ricordo pianistico in memoria di Beethoven. Rai 5 propone pertanto questa nuova registrazione al cui interno si possono evincere tutti gli elementi che mettono in evid3nza la sua forte affinità con gli esperimenti espressivi del genio tedesco.

