Lady Macbeth nel distretto di Mcenskil in inda su rai 5

Cosa ci attende nella mattinata dell’Epifania di rai 5? Lady Macbeth del Distretto di McenskIl è l’opera capolavoro dalla penna di Dmitrij Sostakovic che viene proposta nel giovedì della befana su RAI 5. La messa in onda di questa versione teatrale è quella andata in scena nel 2006 presso Teatro Comunale di Firenze. Vediamo insieme qualcosa di più circa il contenuto della trama e gli attori che compongono il cast.

La trama

La versione di Lady Macbeth del Distretto di McenskIl proposta in questa occasione a Teatro è quella realizzata prendendo spunto dalla novella omonima di Nicolaj Leskov. La storia verte tutta sulla protagonista Katerina, una Bovary russa, che presa da impeti di pura passione non si crea alcuno scrupolo a compiere gesti sbagliati. La ragazza infatti sarebbe disposta ai più atroci delitti per amore. Una tragedia che si concluderà… per sapere l’epilogo non ti resta che guardare l’opera nella mattinata di rai 5, in una delle versioni forse più encomiabile in assoluto dell’opera.

Il cast

A dirigere l’orchestra e il coro Maggio Musicale Fiorentino c’è il maestro James Conlon. Nel cast Jeanne-Michel Charbonnet nel ruolo di Katerina Izmajlova, Vladimir VaVaneenei nei panni di Boris. Per la regia di Lev Dodin. Regia Tv Andrea Bevilacqua.

